L’évolution de l’alphabet

cette vidéo qui en explique le fonctionnement sont l'oeuvre de Matt Baker de Useful Charts, site dans lequel il réalise des infographies très détaillées sur des points historiques pour les remettre en perspective, entre autres sujets.

Ici il détaille dans ce poster 3800 ans d’évolution de l’alphabet depuis les hieroglyphes égyptiens en -1750 avant notre ère en passant par les phéniciens, grecs, latins jusqu’aux formes modernes encore utilisées aujourd’hui.

Ce diagramme a été réalisé en utilisant son autre diagramme Writing Systems Of The World.